Sri Lanka Cricket appoints new Selection Committee
Posted in Sports News
Sri Lanka Cricket (SLC) yesterday (08) announced the appointment of a new Selection Committee chaired by former Sri Lankan cricketer Pramodya Wickramasinghe.
- Pramodya Wickramasinghe – Chairman
- Romesh Kaluwitharana – Member
- Hemantha Wickramaratne – Member
- Varuna Waragoda – Member
- S. H. U. Karnain – Member
- B. A. T. Nilmini Gunarathne – Member
Sri Lanka Cricket said the 06-member panel was ratified by Sports Minister Namal Rajapaksa.
Share on FB