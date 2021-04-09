Apr 09 2021 April 9, 2021 April 9, 2021 NoComment by Administrator

Sri Lanka Cricket appoints new Selection Committee

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Sri Lanka cricket

Sri Lanka Cricket (SLC) yesterday (08) announced the appointment of a new Selection Committee chaired by former Sri Lankan cricketer Pramodya Wickramasinghe.

  1. Pramodya Wickramasinghe – Chairman
  2. Romesh Kaluwitharana – Member
  3. Hemantha Wickramaratne – Member
  4. Varuna Waragoda – Member
  5. S. H. U. Karnain – Member
  6. B. A. T. Nilmini Gunarathne – Member

Sri Lanka Cricket said the 06-member panel was ratified by Sports Minister Namal Rajapaksa.

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