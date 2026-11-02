Sri Lanka PM Harini Amarasuriya arrives in Antigua for CHOGM 2026
Sri Lankan Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya arrived in Antigua and Barbuda today (November 2, 2026) to participate in the 2026 Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM).
The Prime Minister arrived at V. C. Bird International Airport in Antigua, where she was welcomed by Michael Joseph, Minister of Health, Wellness, Environment and Civil Service Affairs of Antigua and Barbuda.
The Commonwealth Heads of Government Meeting is being held in St. John’s, Antigua and Barbuda, from November 1 to 4, 2026, bringing together leaders from Commonwealth member countries.
During her visit, Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya is also scheduled to participate in the Commonwealth Women’s Forum, according to the Prime Minister’s Media Division.