NBRO extends landslide warnings across Sri Lanka
Posted by Editor on December 19, 2025 - 11:51 am
The National Building Research Organization has extended the landslide warning previously issued for several areas of Sri Lanka.
The organization stated that the warning will remain in effect from 8:00 AM today (December 19) until 8:00 AM tomorrow (December 20).
Accordingly, a Level 3 (Red) pre-landslide warning has been issued for the Kandy and Nuwara Eliya districts.
Additionally, Level 2 warnings have been issued for the Badulla, Kurunegala, and Matale districts.
The organization emphasized that residents in the affected areas should remain extra vigilant.
Latest Headlines in Sri Lanka
- NBRO extends landslide warnings across Sri Lanka December 19, 2025
- CBL Group donates Rs. 100 Million to “Rebuilding Sri Lanka” Fund December 19, 2025
- Namal Rajapaksa criticizes government over delayed disaster relief December 19, 2025
- National Hospital Deputy Director Dr. Rukshan Bellana suspended December 19, 2025
- Georgia Buddhist Vihara and Gift Sri Lanka support cyclone-affected communities December 19, 2025