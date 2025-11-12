Nov 12 2025 November 12, 2025 November 12, 2025 NoComment

Prasanna Ranatunga arrives at Bribery Commission

Posted by Editor on November 12, 2025 - 9:20 am

Prasanna Ranatunga

Former Minister Prasanna Ranatunga arrived at the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) this morning (November 12) to provide a statement.

According to reports, he was summoned in connection with an ongoing investigation.

