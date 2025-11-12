Prasanna Ranatunga arrives at Bribery Commission
Posted by Editor on November 12, 2025 - 9:20 am
Former Minister Prasanna Ranatunga arrived at the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) this morning (November 12) to provide a statement.
According to reports, he was summoned in connection with an ongoing investigation.
