Sri Lanka Parliament observes one minute of silence for disaster victims
Posted by Editor on December 3, 2025 - 11:12 am
The Parliament of Sri Lanka observed a one-minute silence today (December 03) in remembrance of all those who lost their lives due to the recent disaster situation caused by adverse weather conditions.
The moment of silence was held following a request by the Chief Opposition Whip, Gayantha Karunathilaka.
