Sep 19 2025 September 19, 2025 September 19, 2025 NoComment

Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 22, 2025

Posted by Editor on September 19, 2025 - 11:55 am
Shasheendra Rajapaksa remanded

FILE PHOTO

Former State Minister Shasheendra Rajapaksa, who is currently in remand custody, was today (September 19) ordered by the Colombo Magistrate’s Court to be further remanded until next Monday (September 22).

As Colombo Chief Magistrate Asanga S. Bodaragama, who is hearing the case, was on leave today, the proceedings were postponed until next Monday.

Shasheendra Rajapaksa was arrested on August 6, 2025, by officers of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) at his residence in Nugegoda on corruption charges.

FB Share
WhatsApp
REPLY