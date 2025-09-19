Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 22, 2025
Posted by Editor on September 19, 2025 - 11:55 am
Former State Minister Shasheendra Rajapaksa, who is currently in remand custody, was today (September 19) ordered by the Colombo Magistrate’s Court to be further remanded until next Monday (September 22).
As Colombo Chief Magistrate Asanga S. Bodaragama, who is hearing the case, was on leave today, the proceedings were postponed until next Monday.
Shasheendra Rajapaksa was arrested on August 6, 2025, by officers of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) at his residence in Nugegoda on corruption charges.
Latest Headlines in Sri Lanka
- Gunman and two others arrested over murder of Dan Priyasad September 19, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 22, 2025 September 19, 2025
- Ali Roshan jailed 15 years for illegal elephant possession September 19, 2025
- Sri Lankan Cricketer Dunith Wellalage’s father passes away September 19, 2025
- Ex-Sabaragamuwa Minister remanded over Rs. 70 Million fraud September 18, 2025