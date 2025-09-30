Shasheendra Rajapaksa remanded further until October 14, 2025
Posted by Editor on September 30, 2025 - 10:48 am
The Colombo Magistrate’s Court has ordered that former State Minister Shasheendra Rajapaksa, who is currently in remand custody, be further remanded until October 14, 2025.
Colombo Chief Magistrate Asanga S. Bodaragama issued the order today (September 22).
Shasheendra Rajapaksa was arrested on August 6, 2025, at his residence in Nugegoda by officers of the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) on corruption charges.
Related Articles:
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 30, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 22, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 19, 2025
- Shasheendra Rajapaksa admitted to Prison Hospital
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until September 12, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until August 29, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until August 26, 2025
- Shasheendra Rajapaksa arrested
Latest Headlines in Sri Lanka
- Sri Lanka President invites Japanese businesses to explore opportunities in Sri Lanka September 30, 2025
- Shasheendra Rajapaksa remanded further until October 14, 2025 September 30, 2025
- Temporary Driver’s Licences now issued from Nugegoda Medical Institute September 30, 2025
- Sri Lanka President meets Japanese business leaders at JETRO September 30, 2025
- Massive drug bust in Mattakkuliya: Suspect arrested with over 33kg of Hashish September 30, 2025